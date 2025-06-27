Enerji Maliyetleri Tüm Sektörleri Etkiliyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, enerji maliyetlerinde bir artış olduğu zaman tüm sektörlerin etkilendiğini belirterek, "Maliyetlerimiz yükselince uluslararası rekabet konusunda sıkıntı yaşamaya başlıyoruz." dedi.

ATSO, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şubesi işbirliğiyle ATSO konferans salonunda "Antalya Enerji Buluşması: Elektrik Piyasası, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik" semineri düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın ülkedeki elektrik tüketiminin en yüksek olduğu illerden biri olduğunu belirtti.

Sanayi, turizm ve yaz aylarındaki sıcaklıkların bu tüketimi artırdığına işaret eden Hacısüleyman, enerji kesintilerinin özellikle turizm sektöründe ekonomik sıkıntılara yol açabileceğini ifade etti.

Hacısüleyman, enerji maliyetlerinin tüm sektörlerde ciddi etkiler oluşturduğunu vurgulayarak, "Enerji maliyetlerinde bir artış olduğu zaman tüm sektörler etkileniyor ve maliyetlerimiz yükselince uluslararası rekabet konusunda sıkıntı yaşamaya başlıyoruz." diye konuştu.

"Elektrik talebi 6 kat artacak"

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç ise enerji sektörünün hem arz güvenliği hem de küresel iklim kriziyle mücadele konusunda büyük sorumluluk taşıdığını söyledi.

Dünyada elektrik tüketiminin 2024 yılında yaklaşık 1100 teravat saat artış gösterdiğini, bunun son 10 yılın ortalamasının neredeyse iki katı olduğunu kaydeden Tunç, Antalya özelinde ise enerji ihtiyacının her yıl yaklaşık yüzde 10 arttığını kaydetti.

Tunç, sorumluluk bölgelerinde 2020 yılında 8,8 milyar kilovatsaat olan tüketimin, 2024 yılı sonunda 13 milyar kilovatsaate ulaştığını, abone sayısının ise 1,8 milyondan 2,5 milyona yükseldiğini bildirdi.

Veri merkezleri, yapay zeka ve kripto madenciliği gibi alanların enerji tüketimini ciddi oranda artırdığına dikkati çeken Tunç, "Bilim insanları, 2035 yılına kadar elektrikli araçlar, yapay zeka, çipler ve klimaların daha da yaygınlaşmasıyla elektrik talebinin 6 kat artacağını öngörüyor." ifadelerini kullandı.

EMO Antalya Şube Başkanı Şaban Tat da enerji konusunun Antalya ve ülke için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Elektriğin insanlık için temel bir kullanım hakkı haline geldiğini söyleyen Tat, bu hizmetin kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde son kullanıcıya ulaşmasının devletin ve ilgili kurumların öncelikli sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından "Elektrik Piyasaları ve Ticari Düzenlemeler", "Elektrikli Araçlar ve Dönüşüm", "Yenilenebilir Elektrik Santrallerinin Şebekeye Etkisi", "Karbon Emisyonu ve Sürdürülebilirlik" ile "Paydaşlığın Enerjisi ve Fırsatlar" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Seminerde, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve karbon ayak izini azaltma konuları ele alındı.