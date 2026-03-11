Bakan Bayraktar: "Akaryakıtta Hem de Doğal Gazda Bir Sıkıntı Öngörmüyoruz Şu Anda"

(ANKARA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Doğu'daki gerilime bağlı enerji arzı konusunda Türkiye açısından, "Akaryakıtta hem de doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda. Ama gelişmeleri yakinen takip yapıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, Orta Doğu'daki gerilime bağlı enerji arzı konusunda Türkiye açısından, "Akaryakıtta hem de doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda. Ama gelişmeleri yakinen takip yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki artışın nedenleri sorulan Bakan Bayraktar, dünyada arz kesintisine yönelik endişelerin fiyatları yukarı çektiğini belirterek, "Dünyada bir arz kesintisi endişesi var ve arz kesintisi söz konusu. Dolayısıyla bundan dolayı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda bölgedeki bu çatışma sona erer. Hem de dünyadaki piyasalar biraz daha normalleşir. Tabii hızlı bir şekilde olmasını istiyoruz. İnşallah öyle olur" değerlendirmesini yaptı.

"Olumlu açıklamalar petrolü normal seviyelere döndürecektir"

Bayraktar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve akaryakıta yeni zam iddialarına ilişkin soruya ise "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Esas itibariyle yükselmesi ve aşağı düşmesiyle savaşın bitme ihtimalinin verilmesi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı'nın açıklamaları neticesinde dolayısıyla arzın normale döneceği beklentisiyle fiyatların biraz gevşemesini ümit ediyoruz. Böyle olumlu açıklamalar ve böyle olumlu gelişmeler petrolü normal seviyelere döndürecektir" yanıtını verdi.

"Ümit ediyorum bu tansiyon biter"

Petrol fiyatlarına ilişkin yıl sonu beklentilerine de değinen Bayraktar, "Aslında biz bu sene için yani özellikle yılın geri kalanında da 60 dolarlar civarında bir öngörüde bulunmuştuk. Ama tabii şu anda bir savaş ortamı var. Ümit ediyorum bu tansiyon kalkar, biter ve ondan sonra biraz daha normalleşir süreç" diye konuştu.

Kaynak: ANKA