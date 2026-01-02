YÖK himayesinde 'Enerji Akademisi' kuruluyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) himayesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 4 üniversitenin ortak girişimiyle enerji alanında toplumsal farkındalığı artırmak ve bilinçli enerji tüketimiyle enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Enerji Akademisi kuruluyor.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji alanında ihtisas üniversitesi olan Batman Üniversitesi koordinatörlüğünde, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında 'Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü' imzalandı. Enerji Akademisi Okulu'nda alanında uzman hocalar, sektör temsilcileri, yöneticiler ve sahada aktif çalışan uzmanlar tarafından yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji politikaları, tarımda ve sanayide enerji kullanımı gibi başlıklarda herkese açık ve ücretsiz eğitimler verilecek. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra, sektör çalışanları ve enerji alanına ilgi duyan geniş bir kitleye hitap edecek okul, çevrim içi eğitim modeliyle Türkiye'nin her yerinden katılımcıların erişimine açık olacak. 4 ay sürecek programı başarıyla tamamlayıp belge almaya hak kazanan katılımcılar, istihdam süreçlerinde avantaj elde edecek.

'KALKINMANIN ANAHTARI ENERJİ OKURYAZARLIĞI'

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Enerji Akademisi'nin yalnızca bir eğitim programı olmadığını belirterek, "Enerji okuryazarlığını artırmayı hedefliyoruz. Büyük veri okuryazarlığının ardından, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Erol Özvar'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda enerji okuryazarlığı sürecini başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Enerji bilgisinin yaygınlaşmasının günlük yaşamdan ekonomiye kadar geniş bir etki alanı oluşturacağını belirten Demir, "Bilinçli enerji kullanımı, hane halkından tarımsal sulamaya, sanayiden kamuya kadar birçok alanda tasarruf sağlayacak. Enerji tüketiminin azalması, enerji faturamızın düşmesine ve dolayısıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak" ifadelerini kullandı.