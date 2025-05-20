Endonezya İhracat Hedeflerini Asya Pazarları ile Büyütmeyi Planlıyor

Endonezya İhracat Hedeflerini Asya Pazarları ile Büyütmeyi Planlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya Ticaret Bakanlığı, Asya pazarlarına gıda, içecek ve tarım ürünleri ihracatını artırmayı planlıyor. Bakan Budi Santoso, bu bölgelerin kolay erişilebilir olduğunu vurguladı ve KOBİ'leri destekleme çabalarının hızlandırılacağını belirtti.

CAKARTA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Ticaret Bakanlığı, ulusal ihracat hedefine ulaşma çabalarının bir parçası olarak Asya pazarlarına gıda, içecek ve tarım ürünleri ihracatını artırmayı planladığını duyurdu.

Endonezya Ticaret Bakanı Budi Santoso, Çin'in Taiwan bölgesi, Çin'in Hong Kong bölgesi ve önemli Endonezya nüfusuna sahip diğer bölge ülkeleri gibi Asya pazarlarının kolayca erişilebilir olduğunu belirtti.

Santoso çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "Bu bölgeler bizim için ulaşılması en kolay bölgeler. Asya ülkeleri ve bölgeleri, gıda ve içecek ürünlerimizin yanı sıra tarımsal ürünlerimizin de girebileceği pazarlara sahip" ifadelerini kullandı.

Bakan, bu hedefe ulaşmak için hükümetin söz konusu malların üretiminde kilit rol oynayan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) destekleme çabalarını yoğunlaştıracağını söyledi.

Santoso'ya göre Endonezya bu yıl toplam ihracatını yüzde 7,1 oranında artırmayı hedeflerken, büyümenin büyük bir kısmının ise petrol ve doğalgaz dışı sektörlerden gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldıza dev teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Süper Lig, maç başına en fazla 'uzatma süresi' eklenen lig oldu

Türk futbolunun kanayan yarası tescillendi
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğu hemen doluyor
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

MİT Başkanı, Şara ile görüştü! İşte zirvenin en önemli gündem maddesi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.