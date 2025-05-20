Endonezya İhracat Hedeflerini Asya Pazarları ile Büyütmeyi Planlıyor

CAKARTA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Ticaret Bakanlığı, ulusal ihracat hedefine ulaşma çabalarının bir parçası olarak Asya pazarlarına gıda, içecek ve tarım ürünleri ihracatını artırmayı planladığını duyurdu.

Endonezya Ticaret Bakanı Budi Santoso, Çin'in Taiwan bölgesi, Çin'in Hong Kong bölgesi ve önemli Endonezya nüfusuna sahip diğer bölge ülkeleri gibi Asya pazarlarının kolayca erişilebilir olduğunu belirtti.

Santoso çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "Bu bölgeler bizim için ulaşılması en kolay bölgeler. Asya ülkeleri ve bölgeleri, gıda ve içecek ürünlerimizin yanı sıra tarımsal ürünlerimizin de girebileceği pazarlara sahip" ifadelerini kullandı.

Bakan, bu hedefe ulaşmak için hükümetin söz konusu malların üretiminde kilit rol oynayan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) destekleme çabalarını yoğunlaştıracağını söyledi.

Santoso'ya göre Endonezya bu yıl toplam ihracatını yüzde 7,1 oranında artırmayı hedeflerken, büyümenin büyük bir kısmının ise petrol ve doğalgaz dışı sektörlerden gelmesi bekleniyor.