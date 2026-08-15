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Endonezya 2026'da %6 büyüme hedefliyor

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Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, küresel belirsizliklere rağmen ülke ekonomisinin yıl sonunda %6 büyüyebileceğini; ilk çeyrekte %5,61, ilk yarıda %5,45 ile son 13 yılın en yüksek oranlarına ulaşıldığını açıkladı.

CAKARTA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yıllık Ulusa Sesleniş konuşmasını yapan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, 14 Ağustos 2026.

Subianto cuma günü parlamentoda yaptığı konuşmasında, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen bu yılın sonuna kadar yüzde 6'lık büyüme oranına ulaşabileceğini söyledi.

Endonezya ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 5,61, yılın ilk yarısında ise yüzde 5,45 büyüdüğünü belirten Subianto, bunun son 13 yılın en yüksek ilk çeyrek ve ilk yarı büyüme oranları olduğunu kaydetti. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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