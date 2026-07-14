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Endonezya, Asean Mavi Ekonomi Forumuna Ev Sahipliği Yapacak

Endonezya, Asean Mavi Ekonomi Forumuna Ev Sahipliği Yapacak
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Endonezya, Doğu Cava'daki Banyuwangi bölgesinde ASEAN üyeleri ve ortak ülkelerin katılımıyla sürdürülebilir okyanus temelli kalkınmayı ele alacak uluslararası bir mavi ekonomi forumuna ev sahipliği yapacak.

CAKARTA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya cuma ve cumartesi günleri ülkenin Doğu Cava eyaletine bağlı Banyuwangi bölgesinde uluslararası bir "mavi ekonomi" forumuna ev sahipliği yapacak.

ASEAN üyeleri ve ortak ülkelerin katılımıyla düzenlenecek ASEAN-ID Mavi Forumu'nda, sürdürülebilir okyanus temelli kalkınmaya yönelik en iyi uygulamalar ele alınacak. Forum, Endonezya Dışişleri Bakanlığı ile Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Bakanlığı ve Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Adhyanti Sardanarini Wirajuda pazartesi günü yaptığı açıklamada, forum için Banyuwangi bölgesinin seçilme nedeninin deniz koruma çalışmalarını balıkçılık, turizm, küçük işletmeler ve toplumun güçlendirilmesi ile entegre etmedeki başarısı olduğunu belirtti.

Wirajuda, söz konusu bölgenin Endonezya'nın foruma katılan ülkelerle paylaşmayı hedeflediği bir kalkınma modeli sunduğunu ifade etti.

ASEAN üyesi ülkelerin, Doğu Asya Zirvesi katılımcısı ülkelerin ve Pasifik Adaları Forumu üyelerinin temsilcilerinin bir araya geleceği forumda, mavi ekonomi ve sürdürülebilir deniz kaynakları yönetimine yönelik bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua
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