Endonezya'da öğrencilerin okula ulaşımı zorlu bir yolculuk
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Padang Pariaman bölgesindeki bazı köylerde yaşayan öğrenciler, okula ulaşmak için nehri yürüyerek aşmak ve eğreti bir tahta köprüden geçmek zorunda kalıyorlar.
BATI SUMATRA, 9 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Padang Pariaman bölgesinde bulunan bazı köylerde yaşayan öğrenciler için okul yolu hiç de kolay değil, çünkü gidecekleri yere ulaşmak için bir nehri yürüyerek aşmak ve eğreti bir tahta köprüden geçmek zorunda kalıyorlar.