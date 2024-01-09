Endonezya'da öğrencilerin okula ulaşımı zorlu bir yolculuk

BATI SUMATRA, 9 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Padang Pariaman bölgesinde bulunan bazı köylerde yaşayan öğrenciler için okul yolu hiç de kolay değil, çünkü gidecekleri yere ulaşmak için bir nehri yürüyerek aşmak ve eğreti bir tahta köprüden geçmek zorunda kalıyorlar.