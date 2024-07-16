En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

6 Aylık enflasyon farkı ardından emekli ve memurların zam oranı belli oldu. Ancak kök maaşı 8 bin 17 TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli halihazırda 10 bin TL almaya devam ediyordu. Kök maaşı 8 bin 17 TL ile 10 bin TL aralığında olanlar ise zam farkından yeterince yararlanamıyordu. Yapılan açıklamada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

"BÜTÇEYE MALİYETİ 33 MİLYAR 200 MİLYON TL"

Güler "Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz ve Aralık ayı dönem içerisinde 3,7 milyon kişi etkilenecek. Bütçeye maliyeti 33 milyar 200 milyon TL'dir." dedi.

"ENFLASYON DOĞRULTUSUNDA ZAM YAPTIK"

Bu zammın seyyanen olmadığını belirten Güler, "Bütün emeklilerimize enflasyon doğrultusunda bu zamları yaptık. 10 bin TL'ye nasıl tamamladıysak şimdi de 12 bin 500 TL'ye tamamladık. Yeni bir uygulama inşa etmedik" ifadelerini kullandı.