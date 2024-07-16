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En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Zamlı maaşların ağustos ayında hesaplara yansıyacağı tahmin ediliyor. 3 milyon 700 bin kişi bu zamdan faydalanacak.

6 Aylık enflasyon farkı ardından emekli ve memurların zam oranı belli oldu. Ancak kök maaşı 8 bin 17 TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli halihazırda 10 bin TL almaya devam ediyordu. Kök maaşı 8 bin 17 TL ile 10 bin TL aralığında olanlar ise zam farkından yeterince yararlanamıyordu. Yapılan açıklamada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

"BÜTÇEYE MALİYETİ 33 MİLYAR 200 MİLYON TL"

Güler "Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz ve Aralık ayı dönem içerisinde 3,7 milyon kişi etkilenecek. Bütçeye maliyeti 33 milyar 200 milyon TL'dir." dedi.

"ENFLASYON DOĞRULTUSUNDA ZAM YAPTIK"

Bu zammın seyyanen olmadığını belirten Güler, "Bütün emeklilerimize enflasyon doğrultusunda bu zamları yaptık. 10 bin TL'ye nasıl tamamladıysak şimdi de 12 bin 500 TL'ye tamamladık. Yeni bir uygulama inşa etmedik" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Abdullah Güler AK Parti Zam Güncel Haberler

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Yorumlar (41)

Umut gunes:

devlet baya kafa yormuş 2500 TL zam için vaybe kendilerine gelince tavan zam emekliye gelince sürün.

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Perwer:

Gerçek anlamda emekliliği hak etmeyen veya çok az prim ödeyip bir şekilde emekli olanlara bu artış çok fazla bile… Ekonomi üzerindeki en büyük yük şu gereksiz emekliler

yanıt39
yanıt30
HOROZ KENTLİ:

EYT denilen 45-50 yaşında emeklilik olursa bu yük herzaman göze batacak bence bu eyt zırvalığı kapatılsın millet 65 yaşında emekli oluyor bu saçmalık nedir dünyada tek Türkiye’de

yanıt12
yanıt7
Aytekin Balpınar:

32 yıl prim ödedim.Biz hakkımız nerde.Siz Allah bildiği gibi yapsın

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8
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VATANDAŞ:

Taka kaptanı yemiş diyorlar.

yanıt1
yanıt0
Serkan Wash:

Avrupada yaşıyorum. Burada en kötü emekli bile yazın hangi 5 yıldızlı otelde tatil yapayım derdinde. Bizim Türkiyenin emeklileride evden yarın acaba çarşıya çıkabilir miyim derdinde :))

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Davut :

Emekli maaşı ne kadar avrupada?

yanıt1
yanıt0
Osman Kara:

evet adamlar 65 yaşından sonra emekli oluyorlar bizim kiler gibi 40 ından sonra değil. Koca ölüyor karısı sonra kızı yalandan boşanıyor emekli maaşı almak için ya böyle saçma sapan bir düzen olamaz.

yanıt1
yanıt0
Yunus Kaya:

Ev kiralarına el atın millet sokakta yaşamaya mahkum kalacak yakında

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8
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Abdülkadir selek:

Bu konuda çok haklısın. Devlet bişeyler yapmazsa millet birbirini kıracak ev sahibi, kiracı cinayetleri çoğalıyor

yanıt12
yanıt0
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