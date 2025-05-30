Emlak İlanlarında Fiyat Artışı Yasaklandı

Emlak İlanlarında Fiyat Artışı Yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında haklı sebep olmadan fiyat artışı yapılamayacağını ve bu ilanlara emlak işletmelerinin aracılık edemeyeceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle taşınmaz sahipleri de idari yaptırımlarla karşılaşabilecek.

(ANKARA) - İnternet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında haklı sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamayacak, işletmelerce de bu ilanlara aracılık edilemeyecek. Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, düzenlemeyle artık sadece emlak işletmelerinin değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların maliklerinin de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.

Ticaret Bakanlığının, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişlik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamayacak ve işletmelerce bu ilanlara aracılık edilemeyecek.

"Değişiklikle emlak sektöründe fırsatçılığa karşı çok yönlü mücadele imkanı sağlanmıştır"

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı belirtilerek, yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmalarının yasaklandığı ve emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyeceklerinin düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecektir. Anılan mevzuat değişikliği ile emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkanı sağlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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