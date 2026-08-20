62 Yıllık Berber: Mesleğim Hayatım

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinden İstanbul'a gelen 78 yaşındaki Cemal Akça, Eminönü'nde 62 yıldır berberlik yapıyor.

Mercan'daki Tacirhane Sokak'ta 62 yıldır mesleğini sürdüren Akça, ilerleyen yaşına rağmen her sabah iş yerinin kapısını açıp, müşterilerini tıraş ediyor.

"Kamil oğlu Cemal Akça" olarak kendisini tanıtan berber, AA muhabirine ömrünün büyük bölümünü berber koltuğunun başında geçirdiğini söyledi.

Akça, mesleğinin kendisine hem geçim hem de düzenli bir hayat sunduğunu belirterek, "Burada ömrüm devam ediyor. İşimiz berberlik olduğu için Allah kısmetimizi buradan verdi, ömrümüzü berber olarak geçirdik. Ömrüm olursa berberlik yaparak hayatıma devam edeceğim." dedi.

"En büyük zenginliğim aile huzurum"

Yıllarca yaptığı meslek sayesinde üç daire sahibi olduğunu dile getiren Akça, en büyük zenginliğinin ise evlatlarının, ailesinin ve akrabalarının huzuru olduğunu, bunun için Allah'a şükrettiğini anlattı.

Akça, berberliği mecbur olduğu için sürdürmediğini aktararak, "Dostlarım bana zaman zaman 'Bu mesleği bırakırsan çökersin' diyor. Bir pazar günü evde kalıyoruz, çok şey değişiyor ama burada sanki kurulu saat gibi sabah işe, akşam eve." diye konuştu.

"Eskiler çok farklıydı"

Yıllar içerisinde Mercan ve çevresindeki esnaf yapısının büyük ölçüde değiştiğini anlatan Akça, eskiden bölgede bulunan birçok köklü esnaf ve tüccarın artık olmadığını kaydetti.

Akça, bölgedeki esnafın önemli bir bölümünün dükkanını kapatarak başka semtlere taşındığını, bazı eski müşterilerinin ise uzak mesafelerden yalnızca tıraş olmak için kendisine gelmeye devam ettiğini kaydederek, "Çoğu eski esnaf, Allah rahmet eylesin, vefat etti. 'Eskiler' diyoruz ama eskiler çok farklıydı. Eskiden köklü esnaf vardı, köklü tüccar vardı. Şimdiki Mercan'ın o eski neşesi, eski durumu yok." ifadelerini kullandı.

Mesleğinden şikayetçi olmadığını ancak bugünün ekonomik koşullarında yalnızca berberlik geliriyle geçinmenin zorlaştığını belirten Akça, yan geliri olmasa zor geçinebileceğini söyledi.

"Eskiden dimdik duruyordum"

Berber Akça, onlarca yıl boyunca müşterilerini tıraş ederken sürekli eğilmenin vücut yapısını etkilediğini anlatarak, "Müşteriyi tıraş ederken ister istemez eğiliyoruz. Bir de alışkanlık oluyor. Eskiden dimdik duruyordum, şimdi aynadan kendime bakıyorum. Bayağı eğilmişim, vücut şeklim değişmiş." dedi.

Her şeye rağmen çalışmaya devam edebilecek durumda olmasından memnuniyet duyduğunu, günlük yaşamını iş, aile ve ibadet üzerine kurduğunu dile getiren Akça, "Allah'a şükür ibadetlerimizi yapıyoruz, onu ihmal etmiyorum. Vakit olduğu, fırsat bulduğum zaman Süleymaniye Camisi'ne de gidiyoruz, namazımızı eda ediyoruz. Allah herkesin namazını, ibadetlerini kabul etsin." diye konuştu.

Akça, İstanbul'un tarihi bölgelerini zaman zaman gezme fırsatı bulduğunu belirterek, yaşamına ve mesleğine duyduğu memnuniyeti "Mevla bugünleri bize gösterdiği için ne kadar şükretsek azdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA