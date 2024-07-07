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Emine Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımın unutulmaz bir mücadele verdiğini ve milletin gururunu taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Hollanda Milli Takımı'nın 2-1 skorla sahadan galip ayrıldığı maçın ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Bizim Çocuklar. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda unutulmaz bir mücadele vererek, milletimizin gururunu ve sevincini zirveye taşıyan A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, karşılaşmayı izlediği tribünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarına ve Milli Takım'ın fotoğrafına paylaşımında yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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