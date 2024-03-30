Emine Erdoğan'ın çağrısına uydu 7 yıldır sitenin atıklarını ayrıştırıyor

'Sıfır Atık' projesi ile görev yaptığı sitedeki geri dönüşebilen atıkları toplayan Medet Gökmen herkese örnek oluyor

Hem doğayı kirletmiyor, hem para kazanıyor

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' projesine uyan Bursalı site görevlisi Medet Gökmen 120 daireden topladığı çöplerden geri dönüşebilenleri ayırıyor. Gökmen, site yönetiminin izniyle bodrum katta biriktirdiği geri dönüşümleri 3 ayda bir satarak aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2017 yılında hayata geçirilen 'Sıfır Atık' projesinden sonra kolları sıvayan Medet Gökmen (49), 7 yıldır görev yaptığı sitenin bodrum katında atıkları topluyor. Site sakinlerinin attığı çöpleri tek tek ayrıştıran Gökmen demirleri, plastikleri, kartonları ve camları ayrı ayrı poşetliyor. Site yönetimine teşekkür eden Gökmen, "Göreve başlayalı 8-10 yıl oldu. Bu kadar çok ayrıştırmıyordum. Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' projesini başlattığından bu yana daha çok dikkat ettim. Geri dönüşüme giden hiçbir şeyi çöpe atmıyorum. Çöpü dökerken ayıklıyorum, buraya getirip torbalıyorum. Burada plastik, karton ve kitap, demir ve metalleri ayrı, alüminyum kutular ve tahtaları ayrı ayrı topluyorum. Doğaya ve cebime katkı sağlıyorum. Site yönetimi de sitenin bodrum katını bize verdi. Daha sonra topladığımız malzemeleri geri dönüşüme gönderiyorum" diye konuştu.