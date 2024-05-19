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Emine Erdoğan: Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerin bağımsızlık için azmi ve kararlılığına vurgu yaptı. Erdoğan, gençlerin vatan sevgisiyle güçlü bir Türkiye için çalıştığını belirterek, bayramlarını en içten dileklerle kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir. Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir. Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir. Emanet aldıkları mirasın değerini bilerek, vatan sevgisi ile güçlü bir Türkiye için çalışan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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