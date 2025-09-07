Emine Erdoğan'dan Voleybol Takımına Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler A Milli Kadın Voleybol Takımımız. Finaldeki üstün performansınızla 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandırdınız. Emeği geçen tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ve alkış emojisine de yer verdi.