Emin Özer, 2025 Dünya Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi
Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Türk kick boksçu Emin Özer, K1 91 kilo yarı finalinde Özbek rakibi Khusankhon Baratov'u yenerek finale adını yazdırdı.
CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks branşı erkekler K1 91 kilo yarı finalinde Türk milli sporcu Emin Özer (sağda), Özbekistanlı Khusankhon Baratov'u mağlup etti, 13 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel