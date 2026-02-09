Haberler

Ocak Ayında En Az 146 İşçi Yaşamını Yitirdi... Emep Genel Başkanı Aslan: "İş Cinayetleri 'Kader' Değildir"

Güncelleme:
Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, iş cinayetlerinin 'kader' değil, sermaye düzeninin işçi sınıfına reva gördüğü çalışma koşullarının bir sonucu olduğunu belirtti. Ocak ayında en az 146 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, ocak ayında en az 146 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "İş cinayetleri 'kader' değil, sermaye düzeninin işçi sınıfına reva gördüğü çalışma koşullarının bir sonucudur. İş cinayetleri politiktir, sorumlular bellidir" dedi.

Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında en az 146 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Düşük ücret, güvencesizlik, denetimsizlik ve insanlık dışı çalışma koşulları işçileri öldürüyor. İş cinayetleri 'kader' değil, sermaye düzeninin işçi sınıfına reva gördüğü çalışma koşullarının bir sonucudur. İş cinayetleri politiktir, sorumlular bellidir! Yaşanan cinayetlere 'kader', 'fıtrat', 'kaza' diyenler suça ortaktır. Birleşerek, örgütlenerek; saray düzeni ve sermayeden hesap soracağız!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
