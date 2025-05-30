Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

2025 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi takvimini merakla bekliyor. Bu yıl yüzde 33'lük artışla 4.000 TL'ye çıkarılan bayram ikramiyeleri, sadece emeklileri değil, aynı zamanda çeşitli sosyal güvenlik kapsamında ödeme alan milyonlarca vatandaşı da ilgilendiriyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra şehit yakınları, gaziler ve malulen emekli olanlar da bu ödemeden yararlanabilecek.

ÖDEMELER 31 MAYIS'A BAŞLIYOR

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ödemelerine dair beklentiler artıyor. 2025 yılında 4.000 TL'ye yükseltilen ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının yanı sıra farklı sosyal hak sahiplerinin de gündeminde. Bayram öncesi ekonomik nefes olacak ikramiye ödemeleriyle ilgili resmi açıklama için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmişti. Beklenen açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 57,4 MİLYAR TL ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından bayram ikramiyelerinin ödeme takvimini paylaştı. Işıkhan açıklamasında şu ifafeleri kullandı:

-Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

-Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

-4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,

-4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,

-4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.