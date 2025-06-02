Emeklilerin Aylık Ödemeleri 4 Haziran'da Yapılacak

Emeklilerin Aylık Ödemeleri 4 Haziran'da Yapılacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylık ödeme tarihini öne çekerek 4 Haziran 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin aylık ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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