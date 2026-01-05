Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün: Tüm Emekli Zamlarının Eşitlenmesini İstiyoruz

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, " Tüm emekli zamlarının eşitlenmesini istiyoruz. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,19, memur emeklilerine yüzde 18,19 oranında yapılacak zamlar arasındaki fark kabul edilemezdir. Zam oranları eşitlenmelidir. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları genel olarak yetersiz kaldığından, seyyanen zam yapılmalıdır. Emekliler, insanca yaşamaya yetecek bir aylığı hak etmektedir. En düşük emekli aylığı, 2017 yılına kadar olduğu gibi, asgari ücretin altında olmamalıdır" dedi.

TÜED Başkanı Kazım Ergün, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri üzerinden yapılan emekli zamlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ergün, şunları kaydetti:

"TÜİK, aralık ayı TÜFE artışını yüzde 0,89 olarak açıklamıştır. Ancak bu artış, piyasadaki gerçek fiyat artışlarının çok altında kalmaktadır. Emekliler bu durumu günlük hayatlarında, doğrudan yaşamaktadırlar. Mevcut aylık hesaplama sistemi nedeniyle emekli aylıkları genel olarak oldukça düşüktür. Yüzdeli zam uygulamasının emeklileri koruyan hiçbir yönü bulunmamaktadır. Yüzde 12,19 oranındaki artışın ortalama karşılığı yaklaşık 2 bin 600 TL'dir. Böylesine yüksek enflasyonun yaşandığı bir dönemde yüzde 12,19'luk bir artış, emeklilerin hangi sorununa çözüm olabilir?

Gıda fiyatlarının hızla yükseldiği, konut giderleri ve faturaların arttığı kış aylarında yapılacak bu artış, yalnızca doğalgaz faturasını dahi karşılamaktan uzaktır. Geçim zorluğu yaşayan emeklilerimize, gıda ve diğer zorunlu harcamalarını karşılamaktan uzak aylıklar ödenmektedir. Bu nedenle emekliler derin bir yoksullukla karşı karşıyadır. Ülkenin kalkınmasında alın teri olan emeklilerin aylıklarında mutlaka iyileştirme yapılmalıdır. Emeklilerin sosyal yardımlara muhtaç hale gelmemesi için, insanca yaşamaya yetecek bir gelir düzeyi sağlanmalıdır."

"Geçim kriterlerini karşılayacak adil ve sürdürülebilir bir aylık hesaplama sistemine acilen dönülmelidir"

Hükümete çağrıda bulunan Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut aylık hesaplama sisteminin zayıflığı nedeniyle kök aylıklar değersizleşmiştir. Kök aylıklara yapılan zamlar, emeklilerin gerçek gelirini artırmamakta; aylıklar olması gereken değerin çok altında kalmaktadır. Kök aylığı 15 bin TL'nin altında olan milyonlarca emeklinin aylığı 16 bin 881 TL'yi aşamayacağı için bu kapsamda yer alan emekliler fiilen zam alamayacaktır. Bu durum kabul edilemezdir. Hükümete çağrımız nettir: Aylık hesaplama sistemi değiştirilmeli ve her emekliye, prim kazancına göre hak ettiği aylık ödenmelidir. Mevcut karma aylık hesaplama sistemi emekliler arasında eşitsizlik yaratmakta, emeklilerin bir bölümünü zamlardan mahrum bırakmaktadır. Yüksek fiyat artışları emeklileri hızla yoksullaştırmaktadır. Bu nedenle, geçim kriterlerini karşılayacak adil ve sürdürülebilir bir aylık hesaplama sistemine acilen dönülmelidir."