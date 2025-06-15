Emeklilerden Seyyanen Zam Talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin, toplumun dar gelirli kesimini oluşturduğunu, milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lirayla geçinmek zorunda olduğunu belirtti.

Memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşmedeki oranlarda, SSK ve Bağ-Kur statüsünde emekli olanların aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapıldığını aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında açıklanacak TÜFE rakamlarıyla belirlenecek emekli zammı, emeklilerimizin geçim mücadelesinde belirleyici rol oynayacak. Ancak ekonomik koşullar ve emeklilerimizin alım gücündeki erime göz önüne alındığında sadece TÜFE'ye endeksli bir zam yeterli olmayacaktır. TÜİK'in enflasyon rakamları ne yazık ki emeklilerimizin mutfaktaki gerçeğini yansıtmaktan uzaktır. Bu nedenle temmuz ayı zammı için sadece TÜFE oranına bağlı kalmak, emeklilerimizi yoksulluğa mahkum etmek anlamına gelecektir. Hükümetimizden talebimiz net. Emeklilerimizin rahat bir nefes alabilmesi için seyyanen zam ve refah payı düzenlemeleri kaçınılmazdır."

Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini ve 2000 sonrası emekli olanların intibak sorununun çözülmesini isteyerek, "Emekli maaşlarının hesaplanma yönteminde adaletsizliklere yol açan mevcut sistem revize edilmelidir. Çalışma süresi uzadıkça maaşları düşüren bu model, sosyal güvenliğin eşitlik ilkesine aykırıdır. Emeklilerimizin yaklaşık yüzde 23'ünün kiracı, yüzde 35'inin ise sobalı evde yaşadığı bir ortamda, kira ve yakacak yardımı gibi destekler de acilen hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.