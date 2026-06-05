Emeklilerden Tüik'in Enflasyon Oranına Tepki: "Bizim Suçumuz Nedir? Biz Bu Çileyi Çekiyoruz"

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - TÜİK'in açıkladığı mayıs enflasyon oranına emekli vatandaşlar tepki gösterdi. Emekli Haşim Ergün, "Günde bir öğün yemek yiyebiliyorum. Biz ülkenin evladı değil miyiz? Biz bu cezayı çekmek zorunda mıyız? Bizim suçumuz nedir? Biz bu çileyi çekiyoruz. Devlet bize neden üvey evlat gibi davranıyor" diye sitem etti.

Osmaniye'deki emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı 2026 yılı mayıs ayına ilişkin enflasyon oranına tepki gösterdi.

Açıklanan enflasyon oranına göre, emeklilerin mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte beş aylık zam oranı belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,60 zam yapılacak. Bu oranın kabul edilemez olduğunu söyleyen emekli Haşim Ergün, aylıklarına en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini kaydetti. Emeklilerin perişan bir halde olduğunu söylen Ergün, şunları söyledi:

"Biz emekliler olarak hangi derdimizi söyleyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Açız, perişanız. 12 bin lira ev kirası veriyorum. Bir kulübe gibi yerde yaşıyorum ev de denmez. 3 bin lira elektrik ve su faturası ödüyorum. 20 bin lira maaş alıyorum. Kalan 5 bin lira ile bir ay geçinmek zorunda kalıyorum. Günde bir öğün yemek yiyebiliyorum. Çoğu zaman çayı demliyorum. Çaya ekmek batırıp yiyorum. Biz ülkenin evladı değil miyiz? Biz bu cezayı çekmek zorunda mıyız? Bizim suçumuz nedir biz bu çileyi çekiyoruz. Devlet bize neden üvey evlat gibi davranıyor. Ben çaya ekmek banıp yemekten bıktım. Ben Devletimden derdime bir çare istiyorum. Bizim bu halimiz ne olacak. Bizi ölüme mi terk etmek istiyorsunuz. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Biz kimiz derdimize neden bir çare bulunmuyor. Bugün enflasyon oranları açıklandı. Biz yüzde 25-30 zam beklerken yüzde 16 zam verdiler."

"ÇOCUKLARIMDAN 100 LİRA HARÇLIK İSTEMEKTEN UTANIYORUM BU YAŞTA"

Çocuklarından harçlık almaktan utandığını dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Biz bu verilen yüzde 16 zam ile ne yapalım, nereye gidelim. İnsanla dalga geçer gibi bin lira, iki bin lira gibi bize zam veriyor. Bin lira ile artık bir yemek yiyemiyoruz. İki bin lira zam olsa ne olur olmasa ne olur. ya bizim cebimizde çay içecek paramız yok. Çay içmek için emekliler sendikasına geliyoruz. Acaba 'bedava çay içebilir miyiz' diye. Bize yazık değil mi. Param bitiyor. Çocuklarıma gidiyorum oğlum bana 100 lira harçlık ver demekten utanıyorum. Allah'dan korkun peygamberden utanın. Çocuklarımdan 100 lira harçlık istemekten utanıyorum bu yaşta. Beslediğim çocuktan harçlık istiyorum. Bana yazık değil mi bana günah değil mi? Beni bu duruma niye düşürüyorsunuz."

"BİZİ SADAKAYA MUHTAÇ ETTİLER"

Emekli İsmail Yaş ise, 38,5 sene devlete hizmet verdiğini belirterek, "Çalışan memurla emekli olan memura seyyanen zam vereceklerdi hala bekliyoruz. Gündeme dahi almadılar. Bizi sadakaya muhtaç ettiler. Kurban alamadık askıda kurban yazdık gönderen de olmadı. Biz bu kadar çalıştık o yüzden bu zulüm hak etmiyoruz. Ne demek yüzde 16 zam yapmak. Bizlere yazık günah değil mi? Yetmez mi bu zulmünüz. Yeter artık bizleri de görün" diye konuştu.

Kaynak: ANKA