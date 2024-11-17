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Emekliler Hastane Randevularından Şikayetçi

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Ankara'da esnaf ziyareti yapan CHP Milletvekili Veli Ağbaba, emekli yurttaşların hastanelerde randevu almakta zorlandığını ve uzun bekleme sürelerinden yakındıklarını aktardı. Vatandaşlardan biri, muayene için randevu almanın bir yıl sonrasına verildiğini ifade ederken, erken randevu almak için 1400 lira ödemenin gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Ankara'da emekli yurttaşlar, esnaf ziyareti yapan Veli Ağbaba'ya hastanelerde aylar sonrasına randevu verildiğinden yakındı. Bir emekli vatandaş, "Eğer kabul edersem, 1400 lira ödeyerek erkene alıyorlar, o da ocak ayına" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partinin Ankara il ve ilçe örgütü yöneticileriyle birlikte Etimesgut ilçesinde esnaf ve çarşı ziyaretleri yaptı. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Ağbaba'ya emekli bir vatandaş, sağlık hizmeti konusunda yaşadığı problemleri anlattı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önceki gün giderek muayene olmak isteyen vatandaş, MR randevusunun 17 Ağustos 2025'e verilmesine tepki gösterdi. Elindeki kağıdı Ağbaba'ya gösteren vatandaş, "Eğer kabul edersem, bin 400 lira ödeyerek erkene alıyorlar, o da ocak ayına" diye konuştu. Ağbaba da kağıdı inceleyerek, "İşte Türkiye'nin geldiği hal bu" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş da "Ben de randevu aldım Etlik Şehir Hastanesi'nden göz için. Şubat ayının 5'ine" diye tepkisini dile getirdi.

Emekliler Hastane Randevularından Şikayetçi
Kaynak: ANKA / Güncel
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