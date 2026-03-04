Emekliler Açlık Sınırının Altında... "Ekonomist Ben Oldum, Maaşla Nasıl İdare Edeceğimi Araştırıyorum"

Haber : Tenzile Aşçı - Kamera: Özgür Şengül

(İZMİR) - Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında aylıkları eriyen ve açlık sınırının altında gelirle yaşamak zorunda kalan emekliler geçim için isyan etti. Emekli Meftun Mumcu, "Birisi 'Ben ekonomistim' diyor. Hayır. Ekonomist ben oldum artık. Verilen maaşla nasıl idare edeceğimizi araştırıyoruz, soruşturuyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz" dedi.

Yüksel enflasyon ve artan hayat pahalılığı emekli aylıklarına yapılan zammı yılın ilk aylarında eritti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler; hayat pahalılığı, yükselen kira ve gıda fiyatları karşısında maaşlarının eridiğini belirtirken temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandıklarını söylediler.

Emekli vatandaş Metin Hefoğlu, yaşamakta zorlandıklarını belirterek, "2015 yılında emekli oldum. 2015 yılında aldığım 1 milyon 973 lirayla ev kredisi ödedim, geçimimi sağladım. Fakat geçinmek artık mucize. Özellikle gıda harcamalarımızı kısarak yaşamaya çalışıyoruz. Bu yaşam nereye kadar ve nasıl devam edecek kimse açıklayamıyor. Biz yıllarca devletin sırtına yük olmadık. Bu iktidar emeklileri artık sırtında yük değil de nimet olduğunu anlayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

"Servet transferi yaşandı; emekliler, çalışanlar, sabit ücretliler ezildi"

Emekli Abdullah Martah ise bütçenin eşit ve adil paylaşılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu sadece emeklilerin sorunu değil, yapısal bir sorun. Özellikle tek adam rejimine geçildiğinden itibaren servet transferi yaşandı; emekliler, çalışanlar, sabit ücretliler ezildi. Bu şekilde bir yaklaşım asla kabul edilemez. Burada söz konusu yanlış politikalarla servet transferinin yapılması. Bu iktidar gitmeden bu sorunlar çözülmez. Erken seçim yapılmalı. Bir an önce seçim sandıkları kurulmalı" diye konuştu.

Abuzer Yılmaz isimli emekli, emeklilerin sağlıklı yaşam koşulları olmadığını söyleyerek, "Emeklinin ölmesini bekleyen SSK müdürünün ölmesini de emekli bekliyor. Emekli olarak sağlıklı beslenmeyi bırakın artık ölüyoruz. Her gün çöküyoruz. Beslenme diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Seçim olduğunda biz de gereken cezayı vereceğiz"

Emekli Ali Onur, erken seçim çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Ülkemizde 16 milyonun üzerinde emekli var. Fakat yerel seçimlerde AKP hükümeti emeklilerden yeterli oy alamadığı için bizi resmen cezalandırıyor. Ama en kısa zamanda seçim olduğunda biz de gereken cezayı vereceğiz. Ben değil sene sonunu, yarınımı bile göremiyorum. Ülkenin hali belli, açlık almış başını gidiyor. Kiranın 20 bin lira olduğu bir ülkede emekli nasıl yaşayacak? Bir seçim olacaktır elbet. Biz de gereken cezayı o zaman vereceğiz."

"Ayakta kalmaya çalışıyoruz"

Emekli Meftun Mumcu, aylık bağlama oranlarının düzenlenmesi gerektiğini belirtirken, yaparak şöyle konuştu:

"Bugün emekli olan şahıslar 75 bin lira maaş alacakken 25 bin lira maaş alıyorlar. 2008 yılında çıkarılan kanunla emekliler yüzde 70'ten yüzde 34'e düşürüldü. 2008 yılında çıkarılan kanun bizi ezdi geçti. Bunun acilen düzeltilmesi lazım. Bize verilen emekli maaşı bizi ancak 10 gün götürüyor. Ondan sonra Allah yardımcımız olsun. Hangi market ucuzsa oraya giriyoruz. Birisi 'Ben ekonomistim' diyor. Hayır. Ekonomist ben oldum artık. Verilen maaşla nasıl idare edeceğimizi araştırıyoruz, soruşturuyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz."

Onların problemi emeklilerin haklarını kırpıp kendi yandaşlarına vermelerinden kaynaklanıyor. Adil bir paylaşım yapsalar emekli mesut olacak, karnı doyacak. 17 milyon insan refah içinde yaşaması lazımken bugün hepimiz yerlerde sürünüyoruz."

Kaynak: ANKA