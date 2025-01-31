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Emekli Ziraat Mühendisi Fındık Aşılayarak Ekonomi Sağlıyor

Emekli Ziraat Mühendisi Fındık Aşılayarak Ekonomi Sağlıyor
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Tokat'ın Niksar ilçesinde emekli ziraat mühendisi Kayhan Argun, Türk fındığı fidanlarına aşılama yaparak talep üzerine satış yapıyor. Argun, serasında yıllık olarak aşılanmış fidan üretimini artırmayı hedefliyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde emekli ziraat mühendisi Kayhan Argun, Türk fındığı fidanlarına aşılama yaparak satıyor.

Kayhan Argun, emekli olduktan sonra kurduğu serada fındık aşılaması yaparak isteyenlere gönderiyor.

Argun, AA muhabirine, 2 yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olduğunu söyledi.

Kurduğu serada Türk fındığını aşılaması yaptığını anlatan Argun, "Türkiye ağaç fındıkçılığa geçecek. Bunun da altyapısı Bolu fındığı. Bolu Orman Fidanlığı üretiyor. Bizler de seralarımızda dikimlerini yapıyoruz. Bir yıl bekledikten sonra aşılıyoruz. Aşılı fındık haline getiriyoruz. Çiftçimizi işçiliğini minimum seviyeye indiriyoruz. Işkın alma problemi bitiyor. İkinci, üçüncü sene meyve toplamaya başlıyor." ifadesini kullandı.

Serada aşılama yapılan fidanların 2 senede ekilmeye hazır hale geldiğini vurgulayan Argun, "Serada fidanı ilk yıl dikip aşıya hazır hale getiriyoruz. Sonraki yılda aşılıyoruz ve 6 ay sonra da fidanları sökmeye başlıyoruz. Aşılı fidanlarımıza talep yoğun. Bu sene 15 bin fidanı aşılayıp hazır hale getirmek istiyoruz. Seneye de bunun iki katına çıkarmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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