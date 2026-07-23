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Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların fark tutarları yarın ödenecek

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14,5 milyar lira fark tutarının 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yarın banka ve PTT hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Fark tutarları, aylık alma dönemine göre 1 ila 3 aylık maaş farkı şeklinde ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere fark tutarları, yarın hesaplarına yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarı, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek yarın ödenecek.

Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayına ilişkin bir aylık maaş farkı tutarı yatırılacak.

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan "mayıs-haziran-temmuz" döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı tutarında, "haziran-temmuz-ağustos" döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı tutarında, "temmuz-ağustos-eylül" döneminde aylık alanlara 3 aylık maaş farkı tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Bu kapsamda, 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14,5 milyar lira fark tutarı ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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