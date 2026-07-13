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Babacan ile Emekli Vatandaş Arasında Geçim Diyaloğu: Şişe Kutusu Topluyorum, Bu Hale Düştüm Emekli Olduktan Sonra

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Antalya'da karşılaştığı memur emeklisi, 30 yıl çalışmasına rağmen 27 bin lira emekli maaşıyla geçinemediğini, 21 bin lira kira ödediğini ve şişe kutusu topladığını söyledi.

(ANTALYA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Antalya'da karşılaştığı memur emeklisi vatandaş, 30 yıl çalışmasına rağmen emekli maaşıyla geçinemediğini belirterek, "Maaş 27 bin, kira 21 bin TL. Şişe kutusu topluyorum, bu hale düştüm emekli olduktan sonra" dedi.

Babacan, Antalya'da karşılaştığı emekli bir vatandaşla geçim sıkıntısına ilişkin sohbet etti.

30 yıl memurluk yaptıktan sonra emekli olduğunu belirten vatandaş, emekli maaşının geçinmeye yetmediğini ve şişe-kutu toplayarak gelir elde etmeye çalıştığını söyledi.

Emekli vatandaş, "Bu hale düştüm emekli olduktan sonra" dedi.

Babacan'ın, "Emekli olduktan sonra şişe kutusu mu topluyorsun?" sorusuna vatandaş, "Evet, şişe kutu topluyorum işte. Ev kira, her şey kira" yanıtını verdi.

Babacan'ın kaç yıl çalıştığını sorması üzerine vatandaş, "30 yıl çalıştım" dedi.

Babacan, "30 yıl çalıştın, prim yatırdın, emekli maaşı yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Memur emeklisi olduğunu belirten vatandaş, "Aldığım maaş 27 bin lira. Ev kirası 21 bin lira. Elektrik, su hiç param yok. Emekli maaşı yetmiyor" diye konuştu.

Babacan'ın, "Sen eski kiracısın, bir de yeni tutsan…" sözleri üzerine emekli vatandaş, "İşte çıkamıyorum, eski binada oturuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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