Emeklinin Sesi Derneği'nden Oturma Eylemi: Biz Yeni Yıla Girmiyoruz, Çünkü Geçinemiyoruz

Haber: Tuba KARA / Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) – Emeklinin Sesi Derneği üyeleri, ekonomik koşullar karşısında geçinemediklerini belirterek Kadıköy'de oturma eylemi gerçekleştirdi. "Biz yeni bir yıla girmiyoruz, çünkü geçinemiyoruz" yazılı pankart açan emekliler, "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganı eşliğinde taleplerini dile getirdi. Eylem boyunca tencere ve tava çalarak, ıslıklarla protesto eden emekliler, insanca yaşam hakkı ve sosyal güvenlik talebini tekrarladı.

Eyleme Emeklinin Sesi Derneği Kurucu Genel Başkanı Şaduman Özyürek, dernek üyeleri ve çalışan emekliler katıldı. Söz alan emekli konuşmacılar, emekli aylıklarının düşüklüğüne, sağlık hizmetlerine erişimdeki güçlüğe, geçim sıkıntısına ve sosyal güvencenin yetersizliğine dikkat çekti.

Özyürek: Bütçe yok deniyor ama patron borçları tek kalemde siliniyor

Emeklinin Sesi Derneği Kurucu Genel Başkanı Şaduman Özyürek, konuşmasında hayat pahalılığı ve yaşlı yoksulluğuna dikkat çekti. Özyürek, her geçen yıl geçinmenin daha da zorlaştığını belirterek şu ifadeler kullandı:

"Her geçen yılda geçinmek daha da zorlaşıyor. Hükümet 'bütçe yok' diyerek maaşlara zam yapmıyor ama patronların vergi borçlarını tek kalemde sıfırlıyor. Kur Korumalı Mevduat için bütçeden 60 milyar dolar aktarıldı. Sağlık hizmetlerine ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor ve pahalılaşıyor. Biz emekliler yarattığımız değerlerin, yıllarca ödediğimiz primlerin karşılığı olan hakkımızı istiyoruz. Yardım, fitre, ulufe istemiyoruz. Toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz. Emeklileri sosyal atık olarak gören iktidarın süresi doluyor. Emekli arkadaş, hepimizin sorunu aynı: geçinemiyoruz! Bugün emeklilerin birleşmesi, insanca yaşayabilmek için emperyalizmin, piyasacılığın, gericiliğin yok edilmesi ve eşitlikçi bir düzen kurulması için örgütlü mücadele gerekmektedir."

Talepler madde madde sıralandı

Son olarak konuşan Mehmet Vedat Şerifoğlu, emeklilerin taleplerini açıkladı. Talepler şu şekilde sıralandı:

"Yoksulluk sınırının altında olmamak şartı ile reel ücret – insanca maaş istiyoruz.

Acilen tüm emeklilere seyyanen zam yapılmalıdır.

İntibak düzenlemesi yapılmalı, intibak yasası çıkarılmalıdır.

Tüm emeklilere sağlık hizmeti eşit ve ücretsiz sağlanmalıdır.

Kamusal sosyal güvenlik güçlendirilmeli; Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi dayatmasından vazgeçilmelidir.

SGK'ye kamu katkısı artırılmalı, bütçede sosyal güvenliğe öncelik verilmelidir.

Çalışan emeklilere iş güvenliği sağlanmalı, işçi cinayetlerinin tüm sorumluları hesap vermelidir.

Emeklilerin sendikalaşmasının önü açılmalı, örgütlenme engelleri kaldırılmalıdır."

Şerifoğlu, "Emeklilik bir lütuf değil, alın terinin karşılığıdır. Biz sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. İnsanca yaşamak ve eşitlikçi bir düzen bir haktır, bu haktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"30 yıldır soframda et görmedim"

Söz alan emekli Selim Çelik, yaşam koşullarının ağırlığını somut örneklerle anlattı:

"Bu akşam burada toplandık; amacımız emeklilerin sesini duyurmak. 30 yıldır emekliyim, soframda doğru düzgün et göremedim. Biz lütuf istemiyoruz, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Gazete alamıyoruz, peynirimiz, zeytinimiz yok. Aç insan neyi kutlayacak? 'Aç ayı oynamaz' derler; biz neyi kutlayacağız? Biz hakkımızı istiyoruz. Patronlara her şey verilirken emekliye gelince kaynak yok deniyor. Bu memleketin yükünü emekliler çekiyor. Tepedekilere sesleniyoruz: bunun vebali ağırdır. Tarihe kara sayfa olarak geçmeyin. Hakkımızı verin. Bugün Türkiye genelinde yılbaşı kutlaması var ama biz emekliler kutlamıyoruz. Çünkü geçinemiyoruz. Asgari ücret 28 bin lira; hangi ölçüyle belirlendi bilinmiyor. Ev kirası, gıda, çocuk masrafı, sağlık… Hiçbiri karşılanamıyor. Almanya'da 2 bin euro, Avrupa'da 1500'ün üstünde asgari ücret konuşuluyor. Bizimkisi onların yanına yaklaşmıyor. Biz de kıskanıyoruz, içimiz gidiyor."

Özyürek geçinmenin imkansız hale geldiğini belirterek, "Bir kişi maaşının yarısını kiraya veriyorsa ortada yaşanabilir bir hayat yoktur. Enflasyon hedefi deniyor ama hedefler tutmuyor. Biz nefes almak, yaşam hakkı istiyoruz" dedi.

Son konuşmacılardan Ayfer Yılmaz ise, "Biz emekliler Türkiye tarihinin en kötü günlerini yaşıyoruz. 43 yıl çalıştım, aldığım maaşı söylemeye utanıyorum. Emekliler bugün uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda. Bu haksızlık düzeltilmeli" ifadelerini kullandı.

Eylem protesto sesleriyle sona erdi

Emeklinin Sesi Derneği üyeleri, taleplerini yineleyerek eylemi tencere ve tava sesiyle, ıslıklarla sonlandırdı. Alanda sık sık "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganı atıldı. Eylem ardından emekliler, mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek alanı terk etti.