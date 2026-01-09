Emeklilere Müjde: En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin TL Olabilir

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesi ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Ülkemizin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Gazi Meclisimize teşekkür ediyorum. Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz. Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.