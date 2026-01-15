Haberler

CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor... Emek Partisi, Eyleme Destek Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM'de CHP Grubu'nun başlattığı eyleme destek vererek, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve emekli maaşlarının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Bayhan, 'Bunu hep birlikte protesto ediyoruz' dedi.

(TBMM) - Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, CHP Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'nda başlattığı eyleme destek vererek, "Saray rejimi bu ülkenin milyonlarca asgari ücretle çalışan işçisine Cumhuriyet tarihinde ilk kez açlık sınırının altında bir asgari ücreti reva gördü. Milyonlarca emeklisini ise asgari ücretin 2/3'ü kadar bir ücretle yaşıyormuş gibi yapmaya mahkum etmiş durumda. Bunu hep birlikte protesto ediyoruz" ifadesini kullandı.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grubu'nun emeklilerin maaşlarının düzeltilmesine yönelik başlattığı eyleme destek verdi. Bayhan, Genel Kurul'da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Meclis Genel Kurulu'nda CHP grubundan milletvekili arkadaşlarımızın başlattıkları nöbet 7'nci gününde. Asgari ücretin iyileştirilmesi ve en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için bu eylemi gerçekleştiriyorlar. Biz de Emek Partisi olarak onların yanındayız, dayanışma içerisindeyiz. Saray rejimi bu ülkenin milyonlarca asgari ücretle çalışan işçisine Cumhuriyet tarihinde ilk kez açlık sınırının altında bir asgari ücreti reva gördü. Milyonlarca emeklisini ise asgari ücretin 2/3'ü kadar bir ücretle yaşıyormuş gibi yapmaya mahkum etmiş durumda. Bunu hep birlikte protesto ediyoruz. ve diyoruz ki; açlığın dini olmaz, yoksulluğun vatanı. Kör olasın, kör olasın, kör olasın kahpe devran."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu