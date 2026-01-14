Emek Partisi Genel Başkanı Aslan'dan Metal İşkolundaki Toplu Sözleşme Teklifine Tepki: "Adil Ücret Metal İşçilerinin En Temel Hakkıdır"

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, metal işkolu için işveren tarafından önerilen toplu sözleşme teklifine ilişkin olarak, "MESS metal işçilerine ücret değil sefalet, çalışma koşullarında iyileştirme değil daha ağır sömürü dayatıyor. Metal işçisi bunu kabul etmez. İnsanca yaşam, güvenceli iş ve adil ücret metal işçilerinin en temel hakkıdır" ifadesini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) metal işkolu için önerdiği toplu sözleşme teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, "MESS'in yeni teklifi kabul edilemez. Metal işçileri sadaka değil, hakkını istiyor. MESS metal işçilerine ücret değil sefalet, çalışma koşullarında iyileştirme değil daha ağır sömürü dayatıyor. Enflasyon karşısında eriyen ücretlere rağmen yapılan bu teklif, metal işçisini yoksulluğa mahküm etme girişimidir. Krizin faturasını patronlar değil, yine işçiler ödesin isteniyor. Metal işçisi bunu kabul etmez. İnsanca yaşam, güvenceli iş ve adil ücret metal işçilerinin en temel hakkıdır" ifadesini kullandı.