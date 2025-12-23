Emep Genel Başkanı Aslan'dan Asgari Ücret Tepkisi: Belirlenen Ücret, Yoksulluk Sınırının Dörtte Biri Düzeyinde

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saray rejimi 2026 yılı asgari ücretini 28 bin 75 TL olarak belirledi! Milyonlarca işçi, 2026 yılına açlık sınırının altında bir ücretle girecek. Belirlenen asgari ücret, yoksulluk sınırının dörtte biri düzeyinde.

Asgari ücret belirlenirken işçilerin talepleri değil, uluslararası sermaye kuruluşlarının talep ve istekleri esas alındı. Yerli ve yabancı tekellerin daha fazla kar, daha fazla sömürü ve düşük ücret politikalarına uygun bir ücret belirlendi. Sendikal bürokrasinin 'iktidar yıpranmasın' tutumu ve uğursuz rolü ise iktidar için adeta can suyu oldu.

2026 için belirlenen asgari ücretle, sermayenin sınırsız ve dizginsiz sömürü koşullarının önüne kırmızı halı serildi. İşçi sınıfı, tek taraflı belirlenen bu açlık ücreti karşısında mücadelesine devam edecektir. Saray iktidarının açlık ve sefalet politikalarına karşı işçi ve emekçileri direnmeye ve mücadeleye çağırıyoruz."