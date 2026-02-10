Haberler

Ankara'da adli emanetten hırsızlık; 1 tutuklama

Güncelleme:
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, emanet bürosunda yapılan denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında, emanet memuru tutuklandı.

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, emanet bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti sonrası resen soruşturma başlatıldığını ve 1 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2026 tarihinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, olayın failinin Ankara Batı Emanet Memuru olarak görev yapan Emrah Özçelik olduğu tespit edilmiş olup şüpheli emanet memuru alınan ifadesinde atılı suçu ikrar etmiştir. Şüpheli alınan ifadesine müteakip 6 Şubat 2026 tarihinde sevk olunduğu Nöbetçi Ankara Batı 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce zimmet suçundan tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

