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EMADDER'den siyasi parti temasları: Kademeli emeklilik talebini Kılıçdaroğlu, Destici ve İnan'a iletti

EMADDER'den siyasi parti temasları: Kademeli emeklilik talebini Kılıçdaroğlu, Destici ve İnan'a iletti
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Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile görüşerek kademeli emeklilik talebini ve çözüm önerilerini aktardı.

(ANKARA) - Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile görüşerek kademeli emeklilik talebini ve çözüm önerilerini aktardı.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik talebine ilişkin siyasi parti temaslarını sürdürdü. Dernek Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile bir araya geldi.

EMADDER'dan yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilen görüşmede, kademeli emeklilik konusu ele alındı. Dernek açıklamasında, "Görüşmede, kademeli emeklilik talebimizi ve milyonların çözüm beklentisini doğrudan aktardık. 2023 seçim döneminde 'bir günle 17 yıl' denilerek gündeme taşınan ve üzerinde çalışıldığı ifade edilen bu meselenin yarım kalmamasını; artık 'Kademe Loading' denilecek somut bir sürecin başlamasını beklediğimizi dile getirdik. Nazik kabulleri ve ilgileri için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz" denildi.

Uğurlu ve beraberindeki heyet daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Görüşmede kademeli emeklilik talebi, yaşanan mağduriyetler ve EMADDER'ın hazırladığı çözüm önerileri anlatılarak çalışma dosyası Destici'ye sunuldu.

EMADDER heyeti, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile de görüştü. Dernek, görüşmeye ilişkin, "Gerçekleşen görüşmede, kademeli emeklilik talebimizi, yaşanan mağduriyeti ve çözüm beklentimizi doğrudan kendilerine aktardık. Yoğun programı içerisinde bizlere zaman ayıran ve talebimizi dinleyen Sayın Eyyüp Kadir İnan'a teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
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