Elon Musk, Siyasi Harcamalarını Azaltmayı Planlıyor

Elon Musk, Siyasi Harcamalarını Azaltmayı Planlıyor
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ABD'li milyarder Elon Musk, gelecekte siyasi kampanyalara destek harcamalarını önemli ölçüde azaltacağını açıkladı. 2024 seçimlerinde Donald Trump'a yaptığı maddi destekten sonra, Musk'ın net servetinin büyük bir kayba uğradığı belirtiliyor.

ABD'li milyarder Elon Musk, ileride siyasi kampanyalara destek amacıyla yaptığı harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.

Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'na video konferans yoluyla katıldı.

Trump'ı 2024'teki seçim kampanyasının yanı sıra 20 Ocak'ta tekrar göreve gelmesinin ardından maddi olarak destekleyen Musk, siyasete "yeterince para harcadığını" belirterek, gelecekte bu harcamaları "çok daha azaltacağını" söyledi.

Musk, Aralık 2024'te servetini Tesla, SpaceX, The Boring Company ve X sosyal medya platformu gibi şirketlerdeki payıyla 486 milyar dolara kadar çıkarsa da Trump'ın göreve gelmesinden sonra uyguladığı politikalarla kayıplar yaşamaya başlamıştı.

Seçim kampanyasında Trump'ı açık biçimde destekleyen ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunan Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ortası ile mart ortası arasında 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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