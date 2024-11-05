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Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek

Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
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Milyarder Elon Musk'ın, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago tesisinde ABD başkanlık seçim sonuçlarını takip edeceği belirtildi.

Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği bildirildi.

MUSK SEÇİM GECESİNİ TRUMP'IN YANINDA GEÇİRECEK

New York Times (NYT) gazetesinin Musk'ın takvimiyle ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, seçim süreci boyunca güçlü destek verdiği Cumhuriyetçi adayın bazı mitinglerine de katılan Musk, seçim gecesini Trump'ın Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde geçirecek.

Elon Musk, Seçim Gecesini Trump ile Mar-a-Lago'da Geçirecek

TRUMP PARTİ DÜZENLİYOR

Trump'ın, seçim gecesi Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde özel davetlilerin katılacağı bir "parti" düzenleyeceği ve seçim sonuçlarını buradan izleyeceği bildirilmişti. Öte yandan, Demokrat aday Kamala Harris'in ise seçim gecesini, başkent Washington'daki Howard Üniversitesi'nde takip etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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