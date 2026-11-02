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Elon Musk, Grok'u çalıştırma maliyetini gelire göre sürdürülemez buldu

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Elon Musk, yapay zeka botu Grok'u çalıştırmanın maliyetinin gelire kıyasla 'sürdürülemez seviyede yüksek' olduğunu söyledi. Açıklama, Grok'un haftalık limitine normalden kısa sürede ulaştığını belirten abonelerin kullanım hakkı talebine yanıt olarak geldi.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zeka sohbet botu Grok'un işlem maliyetinin, elde edilen gelire kıyasla "sürdürülemez derecede yüksek" olduğunu ifade etti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan bir kullanıcı, çok sayıda abonenin Musk'ın şirketi xAI tarafından geliştirilen yapay zeka botu Grok'un haftalık limitine normalden çok daha kısa sürede ulaştığını belirterek, kullanım haklarının sıfırlanmasını talep etti.

Söz konusu paylaşıma yanıt veren Musk, "Grok botunu çalıştırmanın maliyeti, gelire kıyasla sürdürülemez seviyede yüksekti." ifadesini kullandı.

Çok aşamalı görevleri yerine getirebilen yapay zeka botu Grok, çeşitli ücretli abonelik planları kapsamında hizmete sunuluyor.

Kaynak: AA
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