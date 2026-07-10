Elektrikli araç satışları haziranda dördüncü ayında da arttı
Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, elektrikli araçlara küresel talep haziranda üst üste dördüncü ayında artış gösterdi. Batarya elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç tescilleri yıllık yüzde 7 artarak 2 milyon adede çıktı. Avrupa'da tesciller yüzde 31 artışla rekor kırarken, Çin ve Kuzey Amerika'da düşüş yaşandı.
Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, elektrikli araçlara küresel talep haziranda üst üste dördüncü ayında artış gösterdi. Batarya elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç tescilleri yıllık yüzde 7 artarak 2 milyon adede çıktı. Yılın ilk yarısındaki hacim yüzde 2 arttı.
Avrupa'da tesciller yüzde 31 artışla yaklaşık 530 bin adede ulaşarak haziran ayı rekoru kırdı. Çin'de tesciller yüzde 11 gerileyerek yaklaşık 1 milyon araca indi. Kuzey Amerika'da ise ABD'deki teşviklerin sona ermesiyle tesciller yüzde 13 düştü. Zayıf iç talep nedeniyle Çinli üreticiler yurt dışına yöneliyor.