Elektrikçi Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Perşembe beldesi Musausta köyünde meydana geldi. Köyün içme suyu trafosundaki elektrik hattında sigorta kaynaklı arıza olduğunu tespit eden elektrikçi Erdinç İnan, değişim için 7 metre yükseklikteki direğe çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan İnan, düşerek hayatını kaybetti. Cenaze, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.