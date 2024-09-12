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Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir tekstil atölyesi kurmak isteyen İlyas Tekgöz, arsasında bulunan elektrik direği nedeniyle atölyesini tamamlayamadı. Direk yüzünden çatı yapamayan Tekgöz, yağmurdan dolayı ipler ve kumaşlar zarar gördü. Sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekleniyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İlyas Tekgöz (45), 2 yıl önce kendi arsasına bir tekstil atölyesi kurmaya karar verdi. İnşaatın yapılacağı alandaki elektrik direğinin kaldırılması için girişimlerde bulunan Tekgöz, sonuç almayınca direk, biten atölyenin içinde kaldı. Tekgöz, "Bu direk yüzünden o bölüme çatı yapamadık ve yağmurdan dolayı iplerimiz ve kumaşlarımız zarar gördü" dedi.

İlçede yaşayan İlyas Tökgöz, 2 yıl önce Güngör Mahallesi'ndeki arsasına bir tekstil atölyesi kurmak istedi. Fakat arsasında bulunan bir elektrik direği, kuracağı atölyeye engel oldu. Tekgöz, bu elektrik direğinin kaldırılması için girişimlerde bulundu. Fakat 2 yıl boyunca hiçbir sonuç alamadı. İnşaata başlayan Tekgöz, elektrik direğinin de bu nedenle yaptıkları atölyenin içinde kaldığını söyledi. Direk nedeniyle o bölüme çatı yapamadıklarını ve çok mağdur olduklarını anlatan Tekgöz, geçen yıl açıkta kalan bölümü naylonlarla kapatmaya çalıştıklarını belirtti.

'BU DİREĞİN BİR AN ÖNCE BURADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR'

Direğin kaldırılması için gerekli başvuruları yaptıklarını, halen bir sonuç alamadıklarını söyleyen İlyas Tekgöz, "Direk, iş yerimizin içinde kalıyor. Atölyenin kurulması ve üretime geçmesi için yatırımlar yaptık. Ancak yetkililer, bu süreci zorlaştırıyor. Geçen yıl kumaş üretimine başlamayı planlıyorduk. Fakat bu direk nedeniyle çalışmalarımızı bu yıla ertelemek zorunda kaldık. Üretim tesisimizin içinden geçen bu direk yüzünden o bölüme çatı yapamadık ve yağmurdan dolayı iplerimiz ve kumaşlarımız zarar gördü. Buraya yatırım yapmak isteyen sanayicilerin desteklenmesi gerekiyor. Bu direğin bir an önce buradan kaldırılması ve bizim de üretim faaliyetlerimizin devam etmesi gerekiyor. Kimseyi de mağdur etmek istemiyoruz. Amacımız, kendi memleketimizde, kendi insanlarımıza hizmet ederek bir şeyler kazandırmak" dedi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkilileri ise tekstil atölyesi içinde kalan direkle ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari Ekonomi Güncel

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