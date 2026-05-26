İsrailli silah şirketi Elbit Systems, bir Avrupa ülkesiyle 1,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

İsrailli silah şirketi Elbit Systems, ismi açıklanmayan bir Avrupa ülkesiyle 5 yıllık modernizasyon programı için 1,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşma, otonom araçlar, elektronik harp ve hassas mühimmat gibi sistemleri kapsıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın söz konusu ülkenin operasyonel manevra kabiliyetini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın otonom insansız araçları ve yer tabanlı elektronik harp çözümleri, topçu ve havadan karaya saldırılar için hassas güdümlü mühimmat, elektro-optik hedef belirleme sistemleri ve keşif sistemleri sağlamayı içerdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
