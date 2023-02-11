KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN'DA TEMAS KURULAN 2 KARDEŞ İÇİN ZAMANLA YARIŞILIYOR
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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki yıkılan binanın enkazında kalan Murat (23) ve kardeşi Bilge Ölker (13) için kurtarma çalışması başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki yıkılan binanın enkazında kalan Murat (23) ve kardeşi Bilge Ölker (13) için kurtarma çalışması başlatıldı.
Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama- kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Güneşli Mahallesinde 4 katlı Şabiklioğlu Apartmanında oturan Murat ve Bilge Ölker kardeşlerin 6 Şubat'ta saat 13.24'te meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazında kaldığı belirlendi. Ekipler, sabah saatlerinde başladığı arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İş makinelerinin yer aldığı çalışmalarda Ölker kardeşler, sağ olarak kurtarılmaya çalışılıyor. (DHA)