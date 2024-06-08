Elbistan'da Kaçak Avlanan 6 Kişiye 110 Bin Lira İdari Cezai İşlem Uygulandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak avlanan 6 kişiye 110 bin lira idari ceza uygulandı.

Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, ilçe kırsalında yürüttükleri av koruma kontrol faaliyetlerinde araziden yoğun kuş sesi geldiğini fark etti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, 6 kişinin Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak keklik avladığını tespit etti.

Kurak avında kullanıldığı değerlendirilen 10 canlı kınalı keklik ile kafes tuzakları ve 1 av tüfeğine el koyan görevliler, kaçak avlanan 6 kişiye 110 bin lira cezai işlem uyguladı.