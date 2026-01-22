Haberler

CHP'li Erol, Elazığ'ın "Yatırım Alanı" İlan Edilen İller Arasına Alınmasını İstedi

Güncelleme:
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Elazığ'ın Yatırım Alanı ilan edilmesi gerektiğini vurguladı ve destek istedi.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilan ettiği Yatırım Alanları arasına Elazığ'ın da alınması gerektiğini ifade ederek, "Bu yatırımın bir numarada yapılması gereken yer Elazığ'dır. Gelin Elazığ'ı çözelim, beşinci fazda Elazığ'ı ilan edelim" dedi.

Erol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13 ilde 16 bölgeyi "Yatırım Alanı" ilanına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Elazığ'ın Yatırım Alanı ilan edilen şehirler arasına dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Erol, şunları söyledi:

"İlimiz sorunlarına sahip çıkan ve milletvekili arkadaşlarımızın çalışmalarına Elazığ'da destek veren bir anlayışım var. Milletvekili arkadaşlarımızın bakanlarla Elazığ'ın sorunlarını görüşmelerinde, bakanlık ziyaretlerinde yanlarında olan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda arkadaşlarımız Elazığ'ın sorunlarını gündeme getirdiğinde 'Evet, iktidar partimizin milletvekillerinin bu talepleri ve tespitleri de doğrudur' diyen bir milletvekiliyim. Elazığ kamuoyunda bu duruşum nedeniyle eleştiri aldığım halde kendilerine sürekli destek veren bir milletvekiliyim. Parlamentoda da böyleyim, Genel Kurul çalışmalarında da böyleyim.

"AK Parti'nin iki milletvekili, Ejder Açıkkapı'yı dinlemeye gelmemiş"

Üzüldüğüm bir konu var. Arkadaşlarımız hala konunun içeriğine, detayına ve önemine hakim değiller. Bakın şimdi, Elazığ'da yapılan yatırımlarla ilgili AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı bir konuşma yapacak. Gündem bütün milletvekillerine dağıtılıyor, değil mi? AK Parti'nin iki milletvekili, Ejder Açıkkapı'yı dinlemeye gelmemiş. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ilin üç milletvekili var, iki milletvekili kendi milletvekillerinin konuşmasını dahi dinlemeye gelmemiş. Ama ben buradayım. MHP Milletvekili Semih Işıkver burada. Niye? Ola ki Elazığ'la ilgili doğru bir şey söylemişse destek verelim, eksik bir şey söylemişse eleştirelim diye.

Tabii ki olaylara bakış açımız farklı olacak. Biz farklı partilerin milletvekilleriyiz, değer yargılarımız farklı, siyasete bakış açımız farklı. Ama ben ayrışma üzerine siyaset yapan birisi değilim. Bugüne kadar hep ortak değerde buluşmayı esas alan ve o anlayışla siyaset yapan birisi oldum. Üzülerek söylüyorum, konulara hiç hakim değilsiniz. Yanlış bilgilendirme yapıyorsunuz. Buraya konuşmaya gelirken bile merak edip bakmamışsınız. Trabzon İç Anadolu Bölgesi değildir. Samsun İç Anadolu Bölgesi değildir. Şırnak İç Anadolu Bölgesi değildir. Bu yatırımın bir numarada yapılması gereken yer Elazığ'dır. Gelin Elazığ'ı çözelim, beşinci fazda Elazığ'ı ilan edelim."

Kaynak: ANKA / Güncel
