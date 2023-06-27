Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sivrice ilçesinde saat 15.40'ta, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.