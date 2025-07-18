Elazığ'ın Ağın İlçesinde Nohut Hasadı Yapıldı

Elazığ'ın Ağın İlçesinde Nohut Hasadı Yapıldı
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Ağın ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen nohut hasadı etkinliğinde, Kaymakam Tuğçe Yılmaz bereketli bir hasat diledi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde nohut hasadı yapıldı.

Ağın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Saraycık köyünde nohut hasadı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, hasadın bereketli olmasını diledi.

Etkinliğe, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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