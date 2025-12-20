Haberler

Elazığ'ın 8 köşe şapkasını 26 yıldır üretiyor; geleneğin sürmesini istiyor

Elazığ'ın 8 köşe şapkasını 26 yıldır üretiyor; geleneğin sürmesini istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ELAZIĞ'da Fethi Yentur (53), kente özgü olan ve her bir köşesi doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik anlamlarını taşıyan 8 köşe kasketi, 26 yıldır atölyesinde üretiyor.

ELAZIĞ'da Fethi Yentur (53), kente özgü olan ve her bir köşesi doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik anlamlarını taşıyan 8 köşe kasketi, 26 yıldır atölyesinde üretiyor. Kentte şapkayı üreten son ustalardan olan Yentur, geleneğin sürmesini istiyor.

Elazığlı Fethi Yentur, kültürünün önemli sembollerinden olan ve her bir köşesi doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik anlamlarını taşıyan, kente özgü 8 köşe kasketi 26 yıldır atölyesinde üretiyor. 8 köşeli kasketin gelecek nesillere de aktarılması için destek beklediğini belirten Yentur, "8 köşeli şapka Elazığ'ı temsil ediyor. Her köşesinde farklı bir anlam var. Doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik gibi sekiz tane yöre insanının özelliğini taşıyan şapka modelidir. Meslekle ilgili sıkıntımız, topladığımız zaman bir elinin parmaklarını geçmeyecek kadar bir ustası kaldı. Bizim son nesildir ve bizden sonrası olmayan bir meslektir. Bizim temennimiz, bu mesleğin bizden sonraki nesillere aktarılması ve bunun için üniversitelerin, belediyelerin, halk eğitim merkezlerinin bize destek vermeleri ve yeniden yeni çıraklar ve kalfalar yetiştirmemizdir" dedi.

'AMACIMIZ, KASKETİN KULLANIMININ YAYILMASI'

Birçok ünlü isme de kasketin gönderildiğini belirten Yentur, "Elazığ valimiz Çetin Oktay Kaldırım, her gelen misafirine, bürokratlarına, milletvekillerine ve bakanlarına hep bu şekilde şapkayı hediye ediyordu ve 'Gakgoşluk sertifikası' veriyordu. Ünlülerden mesela Danilo Şef'e şapkamızı gönderdik. Beyazıt Öztürk'e şapkamızı gönderdik. Meclis Başkanımıza gönderdik, Necati Çetin Kaya'ya, Abdulkadir Aksu'ya, bazı bakanlarımıza gönderdik. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sekiz köşeli şapkamız hediye olarak gitti. En son Amerika'daki Türk Evi'nde Slovenya Başkanı'n eşi kendisi kullandı ve taktı. Bayağı bir ilgi ve rağbet gördü. Bizim amacımız sekiz köşeli kasketin yayılması ve kullanılması" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor

Sadettin Saran saatlerdir ifade veriyor! Tüm gözler adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
title