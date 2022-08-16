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Elazığ gündem: Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Elazığ gündem: Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

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Elazığ haber... Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

H.G. idaresindeki 06 FY 2887 plakalı beton mikseri, Baskil yolu 7. kilometresinde S.A. yönetimindeki 33 DDD 03 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Suat Öztürk - Güncel

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