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Elazığ'da 10 Bin Öğrenciye Yurt Hizmeti

Elazığ'da 10 Bin Öğrenciye Yurt Hizmeti
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Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yaklaşık 10 bin öğrenciye hizmet verilecek.

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yaklaşık 10 bin öğrenciye hizmet verilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yaklaşık 10 bin kişilik kapasiteye sahip 4 kız ve 3 erkek öğrenci yurdu bulunuyor.

Bu yurtlarda yaklaşık 10 bin öğrenciye hizmet verilecek.

Yurtlarda, öğrencilere kahvaltı, akşam yemeği, 24 saat sıcak su ve internet hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılma imkanı sunuluyor.

Yurtlarda ayrıca 7 Genç Ofis, kütüphane, konferans salonu, modern yemekhane ve kış bahçeleri gibi sosyal alanlar da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, yurt başvurularının başladığını belirterek, Fırat Üniversitesini kazanan öğrencilerin güvenli ve sosyal imkanları güçlü yurtlarda barınabileceğini ifade etti.

Eren, şunları kaydetti:

"Elazığ'da üniversite eğitimi görecek tüm öğrencilerimizin yüzde 100 oranında yurtlarımıza yerleşeceğini öngörüyoruz. Gençlerimizin güvenli, huzurlu ve kaliteli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, 24 saat sıcak su ve internet hizmetinin yanı sıra vakitlerini daha faydalı ve verimli geçirebilmeleri adına sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlere de ağırlık vererek onlara daha iyi bir hizmet veriyoruz."

Kaynak: AA
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