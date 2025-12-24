Keban'da 230 üreticiye yüzde 70 hibeyle makine desteği sağlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 230 üreticiye yüzde 70 hibeyle çapa, ceviz soyma ve badem silkeleme makineleri dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Programı kapsamında desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi" ile temin edilen 110 çapa, 60 ceviz soyma ve 60 badem silkeleme makineleri düzenlenen törenle 230 üreticiye teslim edildi.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki töreninde konuşan Kaymakam Furkan Atalık, geçen yıl meydana gelen kuraklık nedeniyle rekoltede düşüklük yaşandığını anımsattı.

Yeni üretim sezonunda rekoltenin yüksek olmasını dileyen Atalık, "Bu makineler kullanılarak, vatandaşlarımızın daha iyi bir üretim yapmasını canı gönülden istiyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Yücel Doğan da projenin ilçede uygulanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ise Tarım ve Orman Bakanlığının bir karış toprağın boş kalmaması için büyük çaba serf ettiğini belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci de çiftçiler adına teşekkür etti.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, muhtarlar, teknik personel ve üreticiler katıldı.