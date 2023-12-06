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Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

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Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı uyardı.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla seyreden yağış, şiddetini sabah saatlerinde arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçmesi; yağışların Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde kuvvetlive yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olacağı, bölge genelinin yüksek ve dağlık kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. Elazığ, Bingöl ve Tunceli Çevrelerinde beklenen kuvvetli(21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) sağanak ve yağmur( yüksek kesimler de karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar)olması tahmin edildiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, dağlık ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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